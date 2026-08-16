Le36. EP520. Vacances+15 en Algérie: une mère au foyer pète les plombs
VidéoAh, la grandeur de la «puissance régionale» et sa gouvernance de haut vol! Sous le prétexte fallacieux de vagues de chaleur impromptues et d’un mystérieux impératif d’économie d’énergie, l’apprenti-dictateur Abdelmadjid Tebboune a gratifié le pays d’un chef-d’œuvre d’improvisation institutionnelle: le report in extremis de la rentrée scolaire de deux semaines entières. Résultat? Une maman au foyer au bord de l’apoplexie, venue vider son sac devant La Brigade, à bout de souffle rien qu’à l’idée de supporter quinze jours de plus ses chers mioches. Pour un pays gazier, le réseau est aussi explosif que le compteur familial. Car cloîtrés à domicile faute d’alternatives, les gaminets font tourner à plein régime le peu de distractions électriques à disposition et siphonnent les dernières réserves d’énergie de leur pauvre mère.