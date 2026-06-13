Le36. EP513. Ghar Djebilet: la ligne ferroviaire garantie 100% bidon
VidéoÀ en croire les discours officiels, cet intrépide cheminot devait convoyer des millions de tonnes de minerai de fer. À en croire la réalité du terrain, il pilote surtout un concept. La fameuse mine relève pour l’instant de l’hallucination collective. Non seulement le gisement est invisible, mais ses propres convois ont eu la délicatesse de s’évaporer dans le sirocco. Le voilà donc aux commandes d’un train fantôme d’un genre nouveau, où le seul passager est son propre désenchantement. C’est le triomphe absolu du transport écologique: zéro émission, zéro matière première et, surtout, zéro wagon.