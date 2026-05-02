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Le36. EP507. Prix bas, gratitude zéro: quand l’œuf en a assez d’être invisible

VidéoDevant la Brigade, un œuf fait ses comptes. Les prix baissent depuis peu, et voilà que «Madame Bida» devient invisible. Elle l’accepte avec la lucidité froide de celle qui n’attend rien des autres. Les défis TikTok la cassent, c’est un fait. Mais elle, elle va casser le jeu. Réduire l’offre, remonter les cours, forcer le marché à plier… Elle y pense avec la certitude de celle qui ne laisse jamais passer une leçon. La ménagère avait au moins la consolation, mais la consolation, c’est fini.

Par le360
Le 02/05/2026 à 09h25
Par le360
Le 02/05/2026 à 09h25
#Œufs#Baisse des prix#marché#consommateurs

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