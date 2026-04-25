Le36. EP506. «Rien de choquant»: devant la Brigade, un supporter algérien banalise le hooliganisme
VidéoDevant la Brigade, un supporter algérien ignore superbement ce qu’on appelle les limites. Le stade El Massira a accueilli, le 19 avril dernier, la demi-finale OCS-USM sous les projectiles et les fumigènes. «Rien de neuf, rien de choquant», c’est ce qu’ils font «d’habitude». Il le dit avec la certitude de celui qui a raison par défaut. Les mouvements de foule, les tensions, les invectives... tout cela rentre dans l’ordre des choses. Le ballon avait au moins la consolation d’être payé pour ça.