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Le36. EP506. «Rien de choquant»: devant la Brigade, un supporter algérien banalise le hooliganisme

VidéoDevant la Brigade, un supporter algérien ignore superbement ce qu’on appelle les limites. Le stade El Massira a accueilli, le 19 avril dernier, la demi-finale OCS-USM sous les projectiles et les fumigènes. «Rien de neuf, rien de choquant», c’est ce qu’ils font «d’habitude». Il le dit avec la certitude de celui qui a raison par défaut. Les mouvements de foule, les tensions, les invectives... tout cela rentre dans l’ordre des choses. Le ballon avait au moins la consolation d’être payé pour ça.

Par le360
Le 25/04/2026 à 10h30
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Le 25/04/2026 à 10h30
#Le36#Hooliganisme

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