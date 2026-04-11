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Le36. EP504. Un bruit court sur les actes de mariage et les adouls (re)font leurs calculs

VidéoDevant la Brigade, un adoul étouffe à peine un sourire en entendant la rumeur sur la hausse des actes de mariage. Officiellement, il n’en est rien. Mais l’idée semble lui plaire. À voir le mouton de l’Aïd grimper chaque année sans jamais perdre ses prétendants, il se dit que l’amour pourrait, lui aussi, revoir sa grille tarifaire. Pour les amateurs de polygamie, il imagine déjà des formules fidélité. Trois unions payées, la suivante offerte. Pour l’instant, ce n’est qu’un bruit. Mais dans sa tête, la caisse a déjà commencé à sonner.

Par le360
Le 11/04/2026 à 09h45
Par le360
Le 11/04/2026 à 09h45
#actes de mariage#Adoul#Hausse#Moutons

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