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Le36. EP500. Du Moyen-Orient au souk du coin: comment un chennaq relie les missiles… au prix du mouton

VidéoAlors que l’Aïd Al-Adha est encore à deux mois, un chennaq prend déjà les devants et prévient que le mouton de cette année ne sera pas donné. Interrogé sur cette hausse programmée, il sort l’argument lourd: la guerre au Moyen-Orient. Les tensions agiteraient les marchés, renchériraient l’alimentation animale et finiraient par atteindre l’enclos du souk. Une trajectoire si longue que même le cheptel semble ignorer qu’il y participe.

Par le360
Le 14/03/2026 à 11h35

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Le 14/03/2026 à 11h35
#Moyen-Orient#Souk#chennaq#Inflation

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