Le36. EP499. Son mariage tombe à l’eau...les adouls sont en grève
VidéoIl pensait avoir tout prévu: le costume, la salle, les invitations… et même un congé de quatre jours soigneusement posé pour célébrer l’événement. Tout semblait parfaitement orchestré. Jusqu’à ce que la réalité administrative s’invite dans l’histoire. Au moment de franchir le grand pas, il apprend que les adouls sont en grève. Une semaine entière. C’est là qu’il découvre une vérité que personne ne lui avait jamais dite: avant de trouver l’amour, il faut surtout trouver un adoul disponible. Sans adoul, pas de mariage.