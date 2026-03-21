Le36. EP501. Quand un vendeur de légumes explique tout… sauf ses tarifs
VidéoConvoqué par la Brigade, un vendeur de légumes arrive avec la tête de celui qu’on accuse à tort. Le navet à 10 dirhams le kilo, alors que personne ne sait vraiment quoi en faire, le poivron à 12, le concombre à 15, l’aubergine à 10, les carottes à 6 et les oignons à 15… Tout ça, explique-t-il, serait la faute des intermédiaires. Lui ne fait que suivre le marché. Toujours les spéculateurs. Ces fantômes que personne ne voit jamais mais qui justifient toutes les hausses.