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Le36. EP501. Quand un vendeur de légumes explique tout… sauf ses tarifs

VidéoConvoqué par la Brigade, un vendeur de légumes arrive avec la tête de celui qu’on accuse à tort. Le navet à 10 dirhams le kilo, alors que personne ne sait vraiment quoi en faire, le poivron à 12, le concombre à 15, l’aubergine à 10, les carottes à 6 et les oignons à 15… Tout ça, explique-t-il, serait la faute des intermédiaires. Lui ne fait que suivre le marché. Toujours les spéculateurs. Ces fantômes que personne ne voit jamais mais qui justifient toutes les hausses.

Par le360
Le 21/03/2026 à 15h20
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#Inflation#Légumes#Intermédiaires#Spéculation#Marché

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