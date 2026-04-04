Le36. EP503. Raréfier l’offre, gonfler les rumeurs, plumer malin: la recette d’un chennaq à la veille de l’aïd
VidéoDevant la Brigade, un chennaq a l’air trop heureux pour être innocent. La pluie a beau rassurer les éleveurs et faire croire aux ménages que le mouton de l’Aïd pourrait enfin redevenir fréquentable, lui n’y voit qu’un danger: la baisse des marges. Alors il se lève avant l’aube, achète tout ce qui bêle, raréfie l’offre et laisse les rumeurs faire le reste. Aliments hors de prix, Aïd menacé, cheptel sous tension… Tout est bon pour faire grimper la cote.