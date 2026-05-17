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Le36. EP509. Devant la Brigade, Hantavirus plaide l’ancienneté et embarque sans billet

VidéoIl est revenu. Ancien, connu des services, mais entre-temps, il a muté et le voilà qui se rapproche avec ses airs de vieux routier. Le déclencheur? Un foyer détecté sur un bateau de croisière. La mer, le soleil, le buffet à volonté… et lui en passager clandestin. Il n’avait pas réservé de cabine, mais il a quand même embarqué. Son conseil? ressortez les bavettes du fond du tiroir, là où vous les aviez rangées après le Covid.

Par le360
Le 17/05/2026 à 10h15
Par le360
Le 17/05/2026 à 10h15
#Hantavirus#mutation#ministère de la Santé#élections#foyer#croisière

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