Le36. EP509. Devant la Brigade, Hantavirus plaide l’ancienneté et embarque sans billet
VidéoIl est revenu. Ancien, connu des services, mais entre-temps, il a muté et le voilà qui se rapproche avec ses airs de vieux routier. Le déclencheur? Un foyer détecté sur un bateau de croisière. La mer, le soleil, le buffet à volonté… et lui en passager clandestin. Il n’avait pas réservé de cabine, mais il a quand même embarqué. Son conseil? ressortez les bavettes du fond du tiroir, là où vous les aviez rangées après le Covid.