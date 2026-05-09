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Le36. EP508. Convoqué à la Brigade, un bouc veut lui aussi profiter de la bulle de l’Aïd

VidéoÀ quelques encablures de l’Aïd, alors que les moutons s’installent confortablement dans une bulle tarifaire inédite digne d’un marché spéculatif, un bouc longtemps oublié dans les montagnes a décidé de monter au créneau. Lassé d’être relégué au rang de figurant rustique pendant que ses cousins ovins monopolisent les projecteurs, il revendique sa revanche et annonce lui aussi une hausse mais «raisonnée» en déroulant un argumentaire imparable: moins cher (pour l’instant), plus healthy, zéro cholestérol, compatible avec les régimes diabétiques et validé par tout un collège de nutritionnistes. Face à des moutons devenus quasi inaccessibles, le bouc tente ainsi de s’imposer comme l’alternative disruptive de l’Aïd.

Par Le360
Le 09/05/2026 à 11h44
Par Le360
Le 09/05/2026 à 11h44
#Maroc#Aïd Al-Adha#La Brigade

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