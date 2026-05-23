Médias

Le36. EP510. Aïd Al-Adha: il dit non au mouton mais l’achète en cachette

VidéoLe boycott du mouton de l’Aïd, il y croit dur comme fer, dit-il devant la Brigade. Mais pas assez pour rendre les couteaux, ni le fakhr, ni la bassine. D’après lui, les prix à 4.000 dirhams, c’est une provocation. Le cumin, le ras el-hanout et le paprika qui ont profité de l’occasion pour augmenter leurs prix, c’en est une autre. En vrai, il attend juste 2 ou 3 jours avant les célébrations pour acheter la bête, la résistance est une question de timing.

Par le360
Le 23/05/2026 à 09h30
Par le360
Le 23/05/2026 à 09h30
#Aïd Al-Adha#boycott#mouton#prix

LEs contenus liés

Médias

Le36. EP509. Devant la Brigade, Hantavirus plaide l’ancienneté et embarque sans billet

Médias

Le36. EP508. Convoqué à la Brigade, un bouc veut lui aussi profiter de la bulle de l’Aïd

Médias

Le36. EP507. Prix bas, gratitude zéro: quand l’œuf en a assez d’être invisible

Médias

Le36. EP506. «Rien de choquant»: devant la Brigade, un supporter algérien banalise le hooliganisme

Articles les plus lus

1
Automobile: le Maroc assure 52,30% des exportations africaines
2
Aïd al-Adha: face à la cherté du prix des moutons, les familles du Nord préfèrent cotiser pour des bovins
3
Le football marocain et l’éternel complexe de l’étranger
4
Régime Tayyibat: «Un impact minime» sur les marchés, un grand danger pour la santé
5
Fès: les survivants racontent les instants de terreur avant l’effondrement de l’immeuble d’Aïn Nokbi
6
Près de 97.000 Marocains ont obtenu la nationalité d’un pays de l’UE en 2024
7
Ordre des experts-comptables: voici les onze élus du Conseil national
8
Semaine africaine: le Maroc fustige les «manigances fébriles de la délégation algérienne» à l’UNESCO
Revues de presse

Voir plus