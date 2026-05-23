Le36. EP510. Aïd Al-Adha: il dit non au mouton mais l’achète en cachette
VidéoLe boycott du mouton de l’Aïd, il y croit dur comme fer, dit-il devant la Brigade. Mais pas assez pour rendre les couteaux, ni le fakhr, ni la bassine. D’après lui, les prix à 4.000 dirhams, c’est une provocation. Le cumin, le ras el-hanout et le paprika qui ont profité de l’occasion pour augmenter leurs prix, c’en est une autre. En vrai, il attend juste 2 ou 3 jours avant les célébrations pour acheter la bête, la résistance est une question de timing.