Le36. EP512. Raouf Belkacemi, de la pissotière médiatique au clip raté de Trap King
VidéoDevant la Brigade, Raouf Belkacemi, le fameux boual algérien, affiche le sourire débile d’un clown qui vient de pisser sur scène. Ce roi de la pissotière s’est fait «honorer» par son président, un autre guignol de première catégorie, après avoir arrosé les gradins du stade r’bati. Trap King, un rappeur algérien qui ne sait ni rapper ni rimer, l’a ramassé comme serpillière et lui a accordé quatre secondes d’écran dans son clash raté contre le Maroc. Et quand Neo lui administre une correction en béton armé en histoire, géographie et éducation civique, les deux restent bouche bée comme des carpes assommées. Prochain projet pour Raouf: trouver un nouveau spot pour lâcher sa pisse légendaire. Trap King, lui, cherche encore ses rimes.