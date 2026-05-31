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Le36. EP511. Les cheikhates pour venger les abus des chennaqa

VidéoUne fois n’est pas coutume, ce n’est pas tant pour l’interroger que pour solliciter ses services qu’une cheikha a été convoquée par La Brigade. Le but de «l’invitation»: nous venger des abus des chennaqa qui ont saigné à blanc bien des Marocains sur l’autel de l’Aïd al-Adha. Le charme roots opère toujours et il n’y a pas meilleur moyen de leur vider les poches encore débordantes de billets qu’en les débordant de verres bien tassés et de bien lascifs déhanchés. Un juste retour des choses et la roue tourne.

Par Le360
Le 31/05/2026 à 10h40
Par Le360
Le 31/05/2026 à 10h40
#La Brigade#Le36#Aïd Al-Adha

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