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Le36. EP516. Devant la Brigade, Pape Thiaw essaye (en vain) d’assumer son échec

VidéoChopé par la Brigade, Pape Thiaw, sélectionneur de l’équipe du Sénégal, arrive avec la tête de quelqu’un qui a inventé une nouvelle façon de perdre. Deux buts encaissés dans les dernières minutes, un désastre que même ses pires cauchemars n’avaient pas anticipé. À la CAN, il s’évaporait après les penalties, mais aux États-Unis, il est resté, cloué sur son banc par peur de la FIFA et ses incantations de sorcellerie qui n’ont servi à rien sauf à amuser les Belges. Son marabout a depuis changé de métier.

Par le360
Le 04/07/2026 à 10h20
Par le360
Le 04/07/2026 à 10h20
#Mondial#Sénégal#Pape Thiaw#Belgique

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