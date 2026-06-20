Le36. EP514. Quand le café devient une machine à cash pendant le Mondial
VidéoConvoqué à la brigade comme une star du mercato, le propriétaire du café n’a aucun regret. Chez lui, le prix suit les exploits des Lions de l’Atlas, exponentiel et vertigineux. «Plus le Maroc gagne, plus ça monte», lâche-t-il, comme pour une crypto. Entre chaleur, matchs nocturnes et ambiance exceptionnelle, chaque gorgée devient une expérience premium. Et pour s’asseoir, il faut désormais réserver quatre heures à l’avance. Mieux, une boisson donne droit à un seul match. Pour le suivant, on recharge, comme un forfait. Et bientôt, promet-il, des sièges VIP au plus près de l’écran, avec vue sur les ralentis…