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Le36. EP518. Devant la Brigade, la figue de barbarie arrive piquante et repart encore plus chère

VidéoConvoquée par la Brigade, la figue de barbarie affirme avoir changé de statut. Elle n’est plus un fruit, mais une œuvre d’art: on la contemple à distance, sans jamais oser la toucher. À 8 dirhams l’unité, le Marocain s’en approche, la renifle, hoche la tête d’un air entendu, puis s’éloigne les mains vides, avec la dignité de celui qui avait, de toute façon, mieux à faire. Et, bien sûr, tout est la faute des intermédiaires, des intermédiaires des intermédiaires, et sans doute aussi des intermédiaires des intermédiaires des intermédiaires. Quant à la solution miracle, elle est toute trouvée: qu’un prédicateur du régime tayyibat la déclare persona non grata, et son prix s’effondrera dès le lendemain.

Par le360
Le 25/07/2026 à 10h40

Par le360
Le 25/07/2026 à 10h40
#figue de barbarie#Prix#Intermédiaires#cherté de la vie

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