Le36. EP522. Devant la Brigade, un père en colère compte ses enfants et ses dettes… avant la rentrée
VidéoDevant la Brigade, un père de famille revient des vacances le teint reposé et le compte bancaire qui ne l’est pas. La rentrée scolaire l’attend avec ses fournitures, ses manuels hors de prix, ses lingettes, son savon, sa cantine onéreuse… et sa liste qui n’en finit pas. Il dit que son salaire est déjà compromis et que l’on devrait rembourser pour ses dépenses interminables. Ceux qui ont cinq enfants et plus, réclame-t-il, méritent au minimum un discount. Il attend la réponse de la tutelle. Toutefois, la rentrée, elle, n’attend pas.