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Le36. EP524. Devant la Brigade, il tacle les promesses réchauffées des législatives

VidéoPour ce citoyen convoqué devant la Brigade, les slogans des législatives 2026 sentent le réchauffé. Mêmes promesses, mêmes recettes, mêmes lendemains qui chantent. On promet de combattre la pauvreté, mais certains candidats semblent avoir commencé par éradiquer la leur. Et le Smig à 5.000 dirhams? «Très bien, mais où est le travail?» Pour lui, le seul candidat assuré de réussir sa campagne est celui qui imprime les tracts.

Par Le360
Le 12/09/2026 à 18h17
Par Le360
Le 12/09/2026 à 18h17
#Législatives#Parlement#Élections#Maroc#campagne électorale#SMIG

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