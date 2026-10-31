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Le36. EP531. Devant la brigade, un addict à l’alcool réclame justice pour les bouteilles trop taxées

VidéoDevant la brigade, un individu vient porter plainte contre l’inflation. La viande, l’huile, le carburant… Tout peut augmenter, il n’a jamais rien dit. Mais toucher à ses bouteilles, c’est un crime contre sa personne. Il explique qu’il doit maintenant boire pour oublier le prix de ce qu’il consomme, un raisonnement qu’il trouve parfaitement logique. Faute de budget, il lorgne le frelaté et réclame un ministère pour défendre ses droits et des indemnités. Il annonce même sa reconversion. Le kif, c’est un max de 100 dirhams les quinze jours.

Par Le360
Le 31/10/2026 à 14h00
Par Le360
Le 31/10/2026 à 14h00
#alcoolique#inflation#taxes#alcool frelaté#kif

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