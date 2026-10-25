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Le36. EP530. Comment les gardiens de voitures comptent s’adapter aux Tesla volantes

VidéoIls contournent par tous les moyens leur interdiction progressive dans les villes marocaines et pensent même aux voies et moyens de préparer l’avenir. C’est ainsi que le porte-parole des gardiens de voitures s’est présenté à La Brigade pour présenter le cahier revendicatif de la «profession» face aux nouvelles voitures volantes de Tesla. En prime, une envolée proportionnelle des tarifs et un permis d’utilisation des drones pour réguler le stationnement depuis le ciel. Il ne manquerait plus qu’une accréditation par l’aviation civile, mais ça ne saurait tarder. The Sky is the limit, en effet.

Par Le360
Le 25/10/2026 à 15h44
Par Le360
Le 25/10/2026 à 15h44
#La Brigade#Le36#Voiture volante

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