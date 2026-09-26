Le36. EP526. Devant la Brigade, Sofyan Amrabat clarifie tout sauf l’essentiel
VidéoDevant la Brigade, Sofyan Amrabat veut mettre les choses au point. Entre lui et Mohamed Ouahbi, il n’y a rien, «absolument rien», jure-t-il. C’est juste que le coach l’a présenté comme exigeant une place de titulaire, alors qu’il assure n’avoir jamais ouvert la bouche sur le sujet. Il n’a pas non plus annoncé qu’il ne reviendrait chez les Lions qu’après le départ du sélectionneur. Il voulait présenter ses excuses, puis s’est rendu compte qu’il ne savait plus très bien qui devait s’excuser auprès de qui. Il demande donc l’arrêt immédiat des rumeurs. Le vrai problème est ailleurs, précise-t-il, sans dire où. Affaire à suivre...