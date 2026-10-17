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Le36. EP529. Il milite pour une seule cause jusqu’à ce qu’il découvre les 61 Marocains capturés par les voisins

VidéoIl manifeste pour la Palestine. La cause avec un grand C, l’unique, la seule, celle qui occupe toute la place. Il est tellement investi qu’il ne sait plus s’il a encore de l’espace pour autre chose. Quand on lui signale que les voisins détiennent 61 Marocains, il dit qu’il est au courant maintenant, que son pays a besoin de lui et qu’il change de dossier immédiatement. La prise de conscience est arrivée au bon moment. Il la formule depuis une cellule et sa priorité du jour est d’en sortir.

Par le360
Le 17/10/2026 à 16h30
Par le360
Le 17/10/2026 à 16h30
#Palestine#Marocains#Algérie#Cause

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