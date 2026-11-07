Le36. EP532. Lavrov rentre de Casa sans ses dattes… mais avec la peau de la MINURSO
VidéoDevant la Brigade, Sergueï Lavrov raconte son escale marocaine avec satisfaction… sauf pour les dattes, qu’il attend toujours. Le chef de la diplomatie russe trouve ça un peu dur pour quelqu’un qui a enclenché la liquidation de la MINURSO. Il rappelle qu’à Alger, on a sorti les drapeaux avant même d’avoir ouvert le document, surprise totale (enfin non!). Il précise qu’il n’est pas allé chez l’kabranate, préférant leur offrir un joli cadeau empoisonné… qu’ils se sont empressés de déballer en direct à la télé, sous les applaudissements, puis en silence.