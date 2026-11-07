Médias

Le36. EP532. Lavrov rentre de Casa sans ses dattes… mais avec la peau de la MINURSO

VidéoDevant la Brigade, Sergueï Lavrov raconte son escale marocaine avec satisfaction… sauf pour les dattes, qu’il attend toujours. Le chef de la diplomatie russe trouve ça un peu dur pour quelqu’un qui a enclenché la liquidation de la MINURSO. Il rappelle qu’à Alger, on a sorti les drapeaux avant même d’avoir ouvert le document, surprise totale (enfin non!). Il précise qu’il n’est pas allé chez l’kabranate, préférant leur offrir un joli cadeau empoisonné… qu’ils se sont empressés de déballer en direct à la télé, sous les applaudissements, puis en silence.

Par le360
Le 07/11/2026 à 17h00

Par le360
Le 07/11/2026 à 17h00
#Sergueï Lavrov#La brigade#Veto russe#MINURSO#Algérie

LEs contenus liés

Médias

Le36. EP531. Devant la brigade, un addict à l’alcool réclame justice pour les bouteilles trop taxées

Médias

Le36. EP530. Comment les gardiens de voitures comptent s’adapter aux Tesla volantes

Médias

Le36. EP529. Il milite pour une seule cause jusqu’à ce qu’il découvre les 61 Marocains capturés par les voisins

Médias

Le36. EP528. Devant la Brigade, le frelon oriental se déclare auto-exilé et compte bien rester

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Algérie: comment la planche à billets a transformé le dinar en monnaie de Monopoly
3
Algérie: la pomme de terre, affaire d’État et marqueur de l’incompétence du régime
4
Démolition ou transfert de «La Ferraille de Salmia» à Casablanca? L’incertitude plane
5
Visite guidée au vivarium du Jardin zoologique national de Rabat
6
Retour à Paris: du royaume des bâtisseurs au malaise des empires
7
Voici l’origine des odeurs nauséabondes à Casablanca
8
SAMIR: l’offre d’un investisseur émirati est-elle nouvelle? Ce que l’on sait
Revues de presse

Voir plus