XPENG Maroc dévoile la nouvelle P7+ lors d’un essai exclusif entre Casablanca et Skhirat

XPENG P7+ dévoilée au showroom de Casablanca Finance City lors de son lancement officiel au Maroc.

En dévoilant officiellement la nouvelle P7+ sur le marché marocain, XPENG franchit une nouvelle étape dans le développement de sa gamme de véhicules électriques premium au Royaume.

Présentée officiellement au showroom XPENG de Casablanca Finance City (CFC), la P7+ a été dévoilée à la presse, aux créateurs de contenu et aux partenaires de la marque avant de prendre la route en direction de Skhirat pour un premier essai dynamique.

L’objectif de cette prise en main était de permettre aux participants d’appréhender le véhicule dans un environnement réel plutôt qu’au travers d’une simple présentation technique.

Entre circulation urbaine, voies rapides et portions plus dégagées, le parcours a mis en évidence le comportement routier de la berline, sa qualité de filtration, le silence caractéristique de sa motorisation 100% électrique ainsi que la progressivité de ses accélérations.

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L’exercice a également permis de mesurer le fonctionnement des différentes aides électroniques qui accompagnent le conducteur tout au long du trajet et participent à rendre la conduite plus sereine.

La P7+ a été développée autour d’un objectif clair: offrir une berline capable de répondre aussi bien aux usages quotidiens qu’aux longs déplacements. Avec un empattement de 3 mètres, elle privilégie l’espace à bord et propose une habitabilité généreuse, tant aux places avant qu’à l’arrière.

Ce travail sur les volumes se retrouve également au niveau du coffre, dont la capacité atteint 725 litres et peut grimper jusqu’à 2.221 litres une fois la banquette rabattue. À cela s’ajoutent 35 espaces de rangement répartis dans l’habitacle, un choix qui traduit la volonté du constructeur de proposer un véhicule aussi pratique qu’agréable à vivre.

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À bord, l’environnement fait largement appel au numérique sans pour autant multiplier les commandes physiques. L’ensemble des principales fonctions est regroupé autour d’un écran tactile central de 15,6 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis que l’écosystème connecté développé par XPENG permet de piloter plusieurs fonctions du véhicule directement depuis une application mobile.

Le confort constitue lui aussi l’un des arguments majeurs de cette nouvelle berline. Les sièges en cuir Nappa, chauffants, ventilés et massants, s’associent à un toit panoramique de grande dimension, tandis qu’un important travail d’insonorisation, complété par un système de réduction active du bruit, contribue à préserver une atmosphère particulièrement feutrée à bord. Une attention qui se ressent aussi bien lors des trajets urbains que sur autoroute.

Sur le plan technique, la P7+ repose sur une architecture électrique de 800 volts, une solution désormais privilégiée sur les modèles les plus récents afin d’améliorer les performances de recharge.

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Le constructeur annonce une puissance pouvant atteindre 446 kW, autorisant, dans des conditions optimales, un passage de 10 à 80% de batterie en seulement douze minutes. De quoi limiter les temps d’arrêt lors des longs trajets et répondre à l’une des principales attentes des automobilistes qui envisagent le passage à l’électrique.

La dotation technologique se prolonge avec un ensemble de quatorze systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien dans la voie, freinage d’urgence autonome ou encore stationnement automatique figurent parmi les équipements proposés de série afin de renforcer la sécurité tout en réduisant la charge de travail du conducteur.

Commercialisée au Maroc à partir de 540.000 dirhams TTC, la XPENG P7+ vient compléter l’offre de la marque sur le marché national. À travers ce lancement, le constructeur poursuit sa stratégie d’implantation au Royaume en misant sur une berline qui entend faire de la technologie, du confort et de la rapidité de recharge ses principaux arguments face à une concurrence de plus en plus présente sur le segment des véhicules électriques premium.