Assurance automobile: la RMA déploie son concept «RMA Services» à Marrakech

La Royale Marocaine Assurance (RMA) franchit un nouveau cap dans le déploiement de son réseau national. En installant son concept phare «RMA Services» à Marrakech, la compagnie renforce sa présence dans une région hautement stratégique. Cette quatrième implantation, qui fait suite aux ouvertures réussies de Casablanca, Rabat et Tanger, répond à une volonté claire: rapprocher les services de l’assureur de ses clients et leur offrir une prise en charge de proximité, homogène sur l’ensemble du territoire.

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Lancé en 2021, le concept repose sur un modèle inédit au Maroc qui offre aux assurés un point de contact unique pour toutes les démarches liées à un accident. L’ensemble du parcours est entièrement centralisé, depuis l’ouverture du dossier et l’indemnisation sur place jusqu’à la réparation dans un atelier de bris de glace intégré et la restitution du véhicule. Cette organisation limite les démarches, réduit le nombre d’interlocuteurs et optimise l’expérience des clients dans des situations souvent délicates.

Portée par une adoption croissante et d’excellents résultats, RMA Services s’impose désormais comme une référence dans la gestion des sinistres automobiles. Dans la continuité de cette dynamique, la compagnie prévoit déjà l’extension de son réseau avec l’ouverture programmée de nouveaux centres dans le Royaume, ainsi que l’enrichissement progressif de son offre pour améliorer encore la qualité de prise en charge.