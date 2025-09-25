Salon Auto Expo: la marque chinoise Xpeng dévoile ses nouveaux modèles électriques intelligents G6 et G9

Lors du Salon Auto Expo tenu cette semaine à Casablanca, la marque Xpeng a annoncé son entrée sur le marché marocain et a dévoilé à cette occasion ses modèles G9 et G6, des véhicules électriques intelligents à la pointe de l’innovation.

Avec ce lancement, Xpeng marque une étape majeure dans sa stratégie d’expansion à l’international et confirme son ambition: proposer au marché marocain des véhicules innovants, alliant performance, confort premium et technologies embarquées de pointe, tout en soutenant les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de mobilité durable.

Xpeng se distingue par ses avancées significatives en matière de systèmes d’aide à la conduite intelligents, de connectivité avancée et de batteries de nouvelle génération, offrant une expérience de conduite à la fois fluide, sûre et durable. Bien que l’essor de la mobilité électrique au Maroc en soit encore à ses débuts, des initiatives comme celle-ci contribuent à son développement progressif.

Le modèle G9 de la marque Xpeng.

Xpeng introduit au Maroc deux de ses SUV électriques les plus emblématiques, chacun doté de caractéristiques technologiques distinctes:

Le Xpeng G9: un SUV haut de gamme qui incarne l’élégance et la puissance. Il se distingue par son autonomie étendue (jusqu’à 580 km selon le cycle WLTP), son intérieur raffiné et une expérience de conduite assistée par l’intelligence artificielle (IA). Parmi ses options innovantes, le G9 propose des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de niveau 2+ qui optimisent la sécurité et le confort, des fonctionnalités de connectivité intelligentes pour une intégration parfaite avec l’écosystème numérique, et des capacités de recharge ultra-rapide (permettant de passer de 20% à 80% en seulement 12 minutes) grâce à ses batteries de nouvelle génération. Il redéfinit ainsi les standards du segment premium.

Le Xpeng G6: un SUV au design audacieux et à la polyvalence affirmée. Accessible et performant, il intègre des technologies embarquées de pointe qui le rendent particulièrement attractif pour une nouvelle génération de conducteurs. Le G6 offre une autonomie compétitive (jusqu’à 580 km selon le cycle WLTP), des systèmes d’info divertissement intuitifs avec des écrans haute résolution de 14,96 pouces, une gestion optimisée de l’énergie pour une efficacité maximale, et des fonctionnalités de sécurité active basées sur des capteurs et des algorithmes avancés. Il s’adresse aux conducteurs soucieux de conjuguer style, technologie et responsabilité environnementale.

Grâce à ses avancées en matière de systèmes d’aide à la conduite autonome, de connectivité intelligente et de batteries de nouvelle génération à haute densité énergétique, Xpeng se positionne comme un pionnier de l’automobile électrique intelligente. La marque entend offrir aux conducteurs marocains une expérience inédite, où la mobilité devient à la fois plus fluide, plus sûre et plus durable.