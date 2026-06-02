Maroc-Union européenne: un appui de 3,7 milliards de dirhams à la Politique nationale de l’eau

Ce partenariat mobilise, dans une approche «Équipe Europe», des subventions de l’Union européenne et des prêts concessionnels de trois institutions financières européennes.

«Ce programme pourra s’appuyer sur une enveloppe de de 514,4 millions de dirhams (48 millions d’euros) de subventions de l’UE, complétée par trois prêts concessionnels d’un montant total d’environ 3.2 milliards de dirhams (300 millions d’euros), mobilisés dans le cadre du network JEFIC par trois institutions financières européennes, dont la banque allemande de développement Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Cassa Depositi e Prestiti italienne (CDP) et l’Agence française de développement (AFD)», indique la Délégation de l’Union européenne au Maroc dans un communiqué.

Concrètement, cet appui européen à la politique nationale de l’eau vise à accompagner le Maroc dans la mise en œuvre d’un cadre de politiques publiques de l’eau, articulé autour de quatre priorités: améliorer la connaissance des ressources hydriques face aux effets du changement climatique, renforcer la gestion des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses et inondations, préserver les eaux souterraines et consolider les capacités des institutions en charge du secteur. Un volet d’assistance technique complète la mise en œuvre de ces priorités et favorise le partage d’expertise entre partenaires européens et marocains..

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«Le Maroc, comme l’ensemble de la région méditerranéenne, fait face à une pression croissante sur ses ressources en eau, accentuée par les effets du changement climatique. Face à des épisodes de sécheresse répétés entre 2017 et 2025 ainsi qu’à une demande en eau croissante, le Maroc a engagé une politique ambitieuse de gestion durable de ses ressources hydriques», lit-on dans le communiqué.

Ce programme vient ainsi renforcer les efforts engagés par le Maroc à travers son Plan national de l’eau et le Programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Cet appui européen s’inscrit pleinement dans le «Partenariat vert Maroc-UE», signé en octobre 2022, et le «Pacte pour la Méditerranée», adopté en novembre 2025, qui font de la résilience climatique et de la gestion des ressources en eau des priorités communes.

«Aux côtés des autorités marocaines et en soutien au Plan national de l’eau, l’Union européenne et trois de ses États membres confirment leur capacité à traduire des engagements politiques en actions concrètes, au bénéfice des populations et des territoires les plus vulnérables», souligne la Délégation de l’UE.