Marrakech poursuit le renforcement de son réseau de transport urbain par autobus. À la suite de la mise en service de 207 nouveaux véhicules, la ville attend 122 bus supplémentaires, prévus dans le cadre d’un appel d’offres lancé par Marrakech Mobility, rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 23 novembre.

À ces véhicules, s’ajoutent 55 anciens bus encore en circulation. Une fois les livraisons achevées, ces derniers seront retirés de l’exploitation et conservés comme véhicules de réserve, de sorte que le réseau comptera 329 autobus neufs affectés au service et 55 anciens en réserve. Le lot concerné par l’appel d’offres porte sur 154 bus, dont 122 pour Marrakech et 32 pour Fès, pour une estimation globale de 378,84 millions de dirhams TTC.

Selon le calendrier prévisionnel du dossier de consultation, les livraisons s’échelonneront sur dix mois à compter de l’ordre de service. Une première tranche de 20 véhicules est attendue six mois après celui-ci, puis les livraisons monteront progressivement en cadence pour atteindre 122 bus au dixième mois. Le cahier des charges prévoit des autobus de 12 à 13 mètres, à plancher bas, pouvant accueillir au moins 80 passagers, avec une norme antipollution Euro V au minimum, une puissance d’au moins 300 chevaux et une autonomie de 300 kilomètres.

Le marché met aussi l’accent sur les équipements destinés à améliorer l’expérience des voyageurs et le suivi de l’exploitation: Wi-Fi à bord, géolocalisation, comptage des passagers, écrans d’information, afficheurs de destination à LED, sonorisation et vidéosurveillance. Le journal note que le Wi-Fi n’est pas nouveau pour le réseau marrakchi. Les 207 autobus déjà en circulation en sont équipés, mais le dispositif n’est toujours pas activé. Le système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs, ainsi que les équipements de billettique, sont mis à disposition par le maître d’ouvrage, et le titulaire du marché devra assurer leur intégration dans les véhicules.

Le journal rappelle que l’exploitation du réseau est assurée depuis le 14 décembre 2025 par la Société de gestion du transport urbain et périurbain de Marrakech, créée par Supratours et l’ONCF. Marrakech Mobility intervient de son côté comme maître d’ouvrage délégué. Le défi est désormais de faire correspondre le renouvellement du parc à une amélioration concrète de l’expérience des voyageurs, car l’attractivité du bus se mesure aussi à la régularité des passages, à l’information disponible aux arrêts et à la facilité d’accès au service.