Tanger-Assilah: distribution de nouveaux bus de transport scolaire au profit des enfants du monde rural

Nouveau lot de bus de transport scolaire et social au profit d’associations relevant de la préfecture de Tanger-Assilah. (S.Kadry/Le360)

Un nouveau lot de bus de transport a été remis, le mardi matin 30 décembre 2025, au siège de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, au profit d’associations de transport scolaire et d’associations actives dans le domaine de l’action sociale relevant de la préfecture de Tanger-Assilah.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et de l’activation des projets programmés et approuvés par le Comité provincial de développement humain de ladite préfecture.

La cérémonie officielle de remise des clés des bus a été présidée par Younes Tazi, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, en présence du secrétaire général de la préfecture, de plusieurs responsables locaux ainsi que des représentants des associations bénéficiaires. À cette occasion, sept moyens de transport ont été distribués, dont cinq destinés au renforcement du transport scolaire en milieu rural et deux au profit d’associations œuvrant dans le domaine social.

Selon les programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain, cette action s’inscrit dans le cadre du programme de promotion du capital humain des générations montantes.

Ainsi, cinq bus de transport scolaire ont été attribués aux associations «Développement territorial» et «Route du savoir», afin de renforcer le transport scolaire au profit des élèves des communes de Dar Chaoui, Hjar Nhal, Had Gharbia et Sidi Lyamani. Cette initiative vise à encourager la scolarisation et à lutter contre l’abandon scolaire en milieu rural.

Par ailleurs, dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, deux véhicules ont été remis à des associations locales actives dans le domaine social, dans le but d’améliorer les services offerts aux populations ciblées à partir de leurs centres respectifs et de favoriser leur intégration.

Il s’agit de l’Association Al Amal pour les personnes autistes, dont le centre est situé au complexe Al Doha à Boukhalef, ainsi que de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, dont le centre est basé dans le quartier Al Mandhar Al Jamil à Tanger et qui prend en charge des enfants privés de soutien familial.