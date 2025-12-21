Société

Province de Tinghir: les autorités locales assurent le transport scolaire à Ouzighimt

Les autorités locales sont intervenues pour garantir le transport des élèves d’Ouzighimt.

Face aux difficultés d’accès aux établissements scolaires, les autorités locales sont intervenues pour garantir le transport des élèves d’Ouzighimt, relevant de la commune d’Ighil n’Oumgoun, vers le centre, permettant ainsi la reprise normale des cours.

Par La Rédaction
Le 21/12/2025 à 17h30

Les autorités locales ont procédé cette fin de semaine à l’organisation du transport scolaire des élèves issus d’Ouzighimt, relevant de la commune d’Ighil n’Oumgoun (province de Tinghir) vers le centre.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales pour garantir le droit à l’éducation et prévenir toute interruption de la scolarité, notamment en milieu rural. Les récentes perturbations météorologiques ont en effet aggravé les contraintes de mobilité, exposant de nombreux élèves au risque d’absentéisme involontaire.

#Vague de froid#Chutes de neige#transport

