Province de Tinghir: les autorités locales assurent le transport scolaire à Ouzighimt

Les autorités locales sont intervenues pour garantir le transport des élèves d’Ouzighimt.

Les autorités locales ont procédé cette fin de semaine à l’organisation du transport scolaire des élèves issus d’Ouzighimt, relevant de la commune d’Ighil n’Oumgoun (province de Tinghir) vers le centre.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales pour garantir le droit à l’éducation et prévenir toute interruption de la scolarité, notamment en milieu rural. Les récentes perturbations météorologiques ont en effet aggravé les contraintes de mobilité, exposant de nombreux élèves au risque d’absentéisme involontaire.