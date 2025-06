Top 10 des pays d’Afrique où les startups sont reines: pourquoi le Maroc à la traîne?

Sur fond de transformation accélérée, le continent africain affirme de plus en plus sa place sur la carte mondiale de l’innovation. Treize pays africains figurent cette année dans le Global Startup Ecosystem Index (indice mondial de l’écosystème des startups), établi par le cabinet StartupBlink.

Le Maroc s’y classe 9ème au niveau continental et 88ème à l’échelle mondiale, enregistrant au passage la plus forte progression d’Afrique du Nord. Une avancée qui témoigne des efforts déployés pour structurer un écosystème entrepreneurial encore jeune, mais ambitieux, à l’image de son principal hub, Casablanca, en plein essor.

Ce classement mondial repose sur une trentaine d’indicateurs couvrant à la fois la densité des startups, la qualité des projets, la présence d’accélérateurs et d’investisseurs, et l’environnement économique et technologique dans lequel évoluent les entrepreneurs.

Évolution du classement du Maroc dans l’écosystème régional (en haut) et mondial (en bas) des startups de 2021 à 2025 selon le Global startup ecosystem index.

À ce jeu, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Égypte dominent largement la scène continentale, occupant les trois premières places du classement. Le Maroc, lui, progresse doucement mais sûrement, avec une dynamique de croissance qui attire l’attention des analystes.

En 2025, le Maroc a gagné quatre places par rapport à l’année précédente. Cette progression est notamment portée par Casablanca, qui grimpe de 42 rangs pour se hisser à la 317ème position mondiale. La capitale économique concentre l’essentiel des activités tech du pays, avec un écosystème de six fois plus dynamique que celui de Rabat, deuxième ville du classement national.

La capitale, toutefois, progresse elle aussi, en gagnant sept places. Agadir, en revanche, connaît un recul, risquant même de sortir du classement mondial des 1.000 premiers écosystèmes.

Mise de fonds

Cette progression intervient dans un contexte où le financement des startups en Afrique connaît une nette contraction. En 2024, les jeunes pousses africaines ont levé 2,2 milliards de dollars, soit une baisse de 25% par rapport à 2023, et même de 52% comparé à 2022, selon le rapport annuel d’Africa: The big Deal, une initiative dédiée à l’analyse et au suivi des financements des startups africaines.

Malgré cette chute globale, le Maroc a enregistré 70 millions de dollars levés en 2024, un montant qui le place au 5ème rang continental, juste derrière les géants que sont le Kenya (638 millions), le Nigeria (410 millions), l’Égypte (400 millions) et l’Afrique du Sud (394 millions). Ces quatre pays concentrent à eux seuls près de 84% des financements du continent, illustrant un déséquilibre structurel dans la répartition des capitaux.

En Afrique du Nord, les investissements dans les startups ont atteint 478 millions de dollars en 2024, en recul de 35% sur un an. L’Égypte, qui pèse à elle seule 84% de cette somme, a vu ses financements chuter de 37%. Le Maroc, de son côté, a relativement bien résisté à cette tendance baissière, mais pas suffisamment pour compenser le recul régional.

Ces données révèlent aussi une forte concentration des financements: en 2024, la moitié des sommes levées sur le continent a été captée par seulement dix entreprises, et seules 188 startups ont levé un million de dollars ou plus.

Malgré ce contexte difficile, 2025 semble amorcer un rebond. Sur les cinq premiers mois de l’année, les startups africaines ont levé plus d’un milliard de dollars, soit 40% de plus qu’à la même période en 2024.

Sur douze mois glissants (juin 2024 à mai 2025), elles ont levé 2,5 milliards de dollars, leur meilleure performance depuis le début de l’année 2023. Une dynamique encourageante, qui pourrait bénéficier au Maroc s’il parvient à mieux structurer ses mécanismes de financement.

Les initiatives locales ne manquent pas pour stimuler cette croissance. Le lancement de la marque MoroccoTech et la mise en œuvre de la stratégie Digital Morocco 2030 ont été des jalons importants. Avec un budget de 240 millions de dirhams, cette dernière vise à soutenir les startups locales et à faciliter leur internationalisation.

Des structures comme Technopark, des fonds d’investissement tels que UM6P ventures, Maroc Numeric Fund ou encore, le Fonds Innov Invest apportent un appui concret aux entrepreneurs, selon le Global Startup Ecosystem Index.

L’écosystème bénéficie aussi de success stories emblématiques: Chari, plateforme B2B valorisée à 100 millions de dollars, ou encore Terraa, qui a levé 1,5 million de dollars en pré-seed, un record au Maroc, illustrent le potentiel d’un écosystème encore en structuration mais capable d’attirer des capitaux.

Toutefois, le tableau n’est pas sans failles. Le secteur reste très centralisé autour de Casablanca, au détriment d’un maillage territorial plus équilibré.

Que font les autres?

À l’échelle du continent, le Maroc reste néanmoins distancé par des écosystèmes plus matures. L’Afrique du Sud, qui conserve la première place continentale, maintient une position stable malgré une croissance plus modeste cette année. Son écosystème, réparti entre Le Cap et Johannesburg, est soutenu par des géants privés comme Naspers et a déjà donné naissance à plusieurs licornes locales. Pourtant, il fait face à de lourds défis structurels, notamment des coupures d’électricité à répétition, une fuite des cerveaux alarmante et un chômage endémique chez les jeunes.

Le Kenya, de son côté, fait un retour remarqué dans le haut du classement, grimpant à la deuxième place africaine grâce à une croissance de plus de 33%. Nairobi, son cœur névralgique, concentre presque toute l’activité du pays et attire les géants mondiaux de la tech comme Google ou Microsoft. Porté par son expertise dans les solutions de paiement mobile, comme M-Pesa, le Kenya bénéficie également de mesures législatives récentes en faveur des startups et d’une volonté affirmée d’attirer les talents numériques du monde entier.

Là où le soleil se couche

L’Égypte, avec une population dépassant les 110 millions d’habitants, capitalise sur son marché intérieur et sur une culture entrepreneuriale ancienne. Le Caire, désormais dans le top 90 mondial, domine nettement l’écosystème nord-africain. Le pays a vu naître sa première licorne, MNT-Halan, et bénéficie d’un écosystème soutenu par une multitude de programmes gouvernementaux et d’incubateurs universitaires. Mais la centralisation extrême autour de la capitale, la bureaucratie persistante et le départ de certaines startups vers d’autres marchés restent des freins.

Enfin, la Tunisie, qui a longtemps été perçue comme l’un des écosystèmes les plus prometteurs du Maghreb, semble aujourd’hui marquer le pas. Malgré un bon cadre légal et des structures de soutien solides, comme le Startup Act ou le fonds InnovaTech, sa croissance reste inférieure à celle de ses voisins. Tunis reste sa seule ville classée, avec une progression limitée face à l’essor rapide de Casablanca.

Face à ces géants, le Maroc joue la carte de la progression constante. Il ne rivalise pas encore en taille de marché ni en nombre de licornes, mais il bénéficie d’un atout non négligeable: sa stabilité, sa jeunesse de plus en plus connectée et une volonté politique affirmée de faire du digital un levier stratégique.

Si le pays parvient à décentraliser ses hubs, à mieux financer ses jeunes pousses en phase d’amorçage et à encourager l’innovation inclusive, il pourrait bien viser, à moyen terme, le top 5 des écosystèmes africains.