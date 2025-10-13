Economie

Sous les pluies diluviennes, Nador s’organise pour reconstruire son pont sur l’Oued Selouane

Des pluies diluviennes ont endommagé un pont provisoire sur l'Oued Selouane dans la nuit du vendredi au samedi 11 octobre 2025 dans la province de Nador. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 13/10/2025 à 13h59

VidéoDe fortes pluies se sont abattues dans la nuit du vendredi au samedi sur la province de Nador, provoquant des perturbations de la circulation sur plusieurs axes routiers, notamment au niveau de l’oued Selouane sur la route nationale n°16 reliant Nador à la commune d’Arekmane. Une passerelle provisoire, installée pendant les travaux de construction du nouveau pont, a été partiellement endommagée. Les autorités locales et les services du ministère de l’Équipement sont rapidement intervenus pour rétablir la circulation.

Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la province de Nador dans la soirée du vendredi 10 octobre ont causé des perturbations sur plusieurs routes, en particulier au niveau de l’oued Selouane, dans la commune de Bouaârk, sur la route nationale n°16 reliant Nador à Arekmane.

Selon Adel Tajrini, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Nador, «le pont endommagé n’est pas l’ouvrage principal actuellement en construction, mais une passerelle provisoire installée pour faciliter la circulation durant la période des travaux », déclare-t-il. «Cette passerelle a été affectée par la montée du niveau de l’eau, due aux fortes pluies enregistrées vendredi soir», ajoute-t-il.

Dès les premières heures suivant l’incident, les services de l’Équipement, en coordination avec les autorités locales, ont lancé des travaux d’urgence pour réhabiliter le pont reliant Bouaârk à Nador. «L’objectif est d’assurer la continuité du trafic dans des conditions sûres et confortables pour les usagers», précise Tajrini.

Des pluies diluviennes ont endommagé un pont provisoire sur l'Oued Selouane dans la nuit du vendredi à samedi 11 octobre 2025 dans la province de Nador. (M.Chellay/Le360)

Des équipes techniques se sont mobilisées sur le terrain, en étroite collaboration avec l’entreprise chargée des travaux, afin de sécuriser le site et d’installer une signalisation temporaire. «Nous visons une reprise complète de la circulation dès lundi matin», indique le responsable. «Toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des automobilistes», conclut-il.

Par ailleurs, Jamal Chaarani, gouverneur de la province de Nador, s’est rendu sur place le dimanche 12 octobre pour suivre de près l’avancement des travaux de réhabilitation. Il a reçu sur le terrain des explications détaillées de la part du directeur provincial de l’Équipement sur les interventions en cours et les dispositifs mis en place pour éviter de nouveaux incidents.

