SIAM 2023: à 170 kg, découvrez le poids lourd des moutons Sardi

Au 15e Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), le mouton Sardi fait vibrer les foules. Parmi la multitude de races ovines exposées dans ce salon, c’est celle-ci qui attire tous les regards. Imaginez: un spécimen pesant 170 kg, rien de moins! Et il ne passe pas inaperçu, attirant les curieux comme des aimants. Avec sa taille imposante et son allure fière, cette bête incarne la grandeur par excellence chez les ovins.

Derrière ce phénomène, se trouvent des éleveurs d’exception: les frères Khalil. Leur représentant, Moustapha, est une véritable légende de l’élevage, très connu et respecté dans le domaine. Avec ses frères, il a réussi à élever des Sardi d’une qualité incomparable, éblouissant ainsi les visiteurs du SIAM. Cette expertise et ce dévouement se reflètent dans le pelage soyeux des moutons, véritable incarnation de l’expertise et du savoir-faire des éleveurs marocains.

Mais, comme l’explique Moustapha, le Sardi ne se limite pas à son apparence imposante. Sa viande, d’une qualité exceptionnelle, en fait une star de la cuisine. «Lors des festivités de l’Aïd Al-Kébir, les familles marocaines se régalent de cette chair tendre et savoureuse. Les papilles se délectent d’une saveur riche et d’une tendreté incomparable. Au-delà de son aspect esthétique et gustatif, le Sardi est aussi un symbole culturel fort. C’est un témoignage vivant de l’importance de cette race dans l’économie agricole du pays», fait-il savoir.

La race Sardi est devenue une véritable célébrité. Les visiteurs du salon, fascinés par la somptuosité de ce mouton, souhaitent immortaliser ce moment en se prenant en photo avec lui. Moustapha, cet éleveur accompli et ambassadeur de la race Sardi, était constamment entouré de personnes qui voulaient en savoir plus sur cet animal exceptionnel. Il partageait avec enthousiasme son expertise et son amour pour l’élevage, répondant aux questions des curieux et suscitant l’admiration de tous.