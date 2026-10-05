Economie

Royal Air Maroc reçoit son sixième Boeing 737-8 en six mois

ACG livre un sixième 737-8 à Royal Air Maroc.

Royal Air Maroc renforce sa flotte avec la réception d’un nouveau Boeing 737-8 livré par Aviation Capital Group. Il s’agit du sixième appareil de ce type remis à la compagnie nationale en six mois, et du dernier des six avions commandés pour une livraison en 2026.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 17h00

Aviation Capital Group LLC (ACG), un gestionnaire d’actifs aéronautiques de premier plan à l’échelle mondiale, a annoncé, dans un communiqué, la livraison d’un avion Boeing 737-8 à la compagnie nationale Royal Air Maroc. Cet appareil est le dernier des six avions devant être livrés à la compagnie aérienne en 2026, a précisé la même source.

«Avec cette nouvelle livraison, ACG marque l’ajout du sixième 737-8 à la flotte de Royal Air Maroc en six mois, une réussite remarquable pour tous les acteurs impliqués», a déclaré Carter A. White, vice-président exécutif et directeur commercial d’ACG.

Lire aussi : Info360. Royal Air Maroc franchit le cap des 70 appareils et enchaîne avec un 71ème

Aviation Capital Group est l’un des principaux gestionnaires d’actifs aéronautiques au monde, offrant une gamme complète de services. Au 30 juin 2026, son parc comprenait environ 500 avions en propriété, en gestion et en location, exploités par près de 85 compagnies aériennes dans une cinquantaine de pays.

Spécialisée dans la location d’avions commerciaux, la société propose également des services de gestion d’actifs et des solutions de financement d’avions à des tiers. Fondée en 1989, elle est une filiale à 100% de Tokyo Century Corporation.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 17h00
#Royal Air Maroc#Transport aérien#Boeing#Economie

LEs contenus liés

Economie

Royal Air Maroc réceptionne un nouveau Boeing 737 MAX 8 et porte sa flotte à 69 appareils

Economie

Flotte: Royal Air Maroc s’apprête à accueillir son 18ème Boeing 737 MAX-8

Economie

Royal Air Maroc accueille son 13ème Dreamliner et porte sa flotte à un niveau record

Economie

Royal Air Maroc réceptionnera un nouveau Boeing 787-8 Dreamliner fin juillet

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Grand virage urbanistique au Maârif: la transformation de Derb Ghallef entre dans une nouvelle phase
3
Présence de frelons orientaux dans le Nord: ce que l’on sait
4
Gouvernement El Mansouri: le PAM écarte le RNI et se tourne vers la Koutla
5
Dans son nouveau bavardage périodique, Tebboune prépare les Algériens à faire le deuil du Sahara marocain
6
Menace sur la création littéraire
7
Sahara. Guterres met en avant le plan d’autonomie et presse les parties vers de véritables négociations
8
Laâyoune: les dernières images du futur plus grand viaduc routier du Maroc, réalisé à 56%
Revues de presse

Voir plus