Royal Air Maroc reçoit son sixième Boeing 737-8 en six mois

Aviation Capital Group LLC (ACG), un gestionnaire d’actifs aéronautiques de premier plan à l’échelle mondiale, a annoncé, dans un communiqué, la livraison d’un avion Boeing 737-8 à la compagnie nationale Royal Air Maroc. Cet appareil est le dernier des six avions devant être livrés à la compagnie aérienne en 2026, a précisé la même source.

«Avec cette nouvelle livraison, ACG marque l’ajout du sixième 737-8 à la flotte de Royal Air Maroc en six mois, une réussite remarquable pour tous les acteurs impliqués», a déclaré Carter A. White, vice-président exécutif et directeur commercial d’ACG.

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Aviation Capital Group est l’un des principaux gestionnaires d’actifs aéronautiques au monde, offrant une gamme complète de services. Au 30 juin 2026, son parc comprenait environ 500 avions en propriété, en gestion et en location, exploités par près de 85 compagnies aériennes dans une cinquantaine de pays.

Spécialisée dans la location d’avions commerciaux, la société propose également des services de gestion d’actifs et des solutions de financement d’avions à des tiers. Fondée en 1989, elle est une filiale à 100% de Tokyo Century Corporation.