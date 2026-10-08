Royal Air Maroc: les cabines de 7 Boeing 787-8 vont être entièrement rénovées

La convention a été signée par Fahad Mohammed Al Mheiri, président de Boeing pour le Moyen-Orient, le Golfe et l'Afrique du Nord et Naoual Ait Hammou, directrice du pôle exploitation aérienne de Royal Air Maroc. (A.Et-Tahiry/Le360).

Royal Air Maroc a signé, jeudi 8 octobre 2026, lors du Marrakech Air Show, une convention avec Boeing portant sur le renouvellement des cabines de ses sept Boeing 787-8. Ces appareils, acquis entre 2014 et 2016, sont concernés par une opération de rénovation destinée à les aligner sur les standards des avions récemment acquis par la compagnie nationale.

Selon Naoual Ait Hammou, directrice du pôle exploitation aérienne de Royal Air Maroc, cette mise à niveau intervient alors que la flotte de la compagnie atteint désormais 71 avions. L’objectif est notamment d’harmoniser les standards des cabines avec ceux des appareils plus récemment intégrés à la flotte, explique-t-elle.

Les sept Boeing 787-8 concernés sont des avions long-courriers. Ils sont notamment capables d’assurer des liaisons pouvant atteindre des destinations comme Pékin.

Le renouvellement portera d’abord sur les sièges des sept appareils. Ceux-ci seront remplacés par des sièges de nouvelle génération offrant davantage d’espace aux passagers. La rénovation concernera également le système de divertissement à bord, qui sera remplacé dans le cadre de cette opération.

Naoual Ait Hammou souligne que les nouvelles cabines seront dotées de «spécifications internationales» répondant notamment aux exigences de confort des passagers.

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Cette évolution concerne notamment les vols long-courriers, pour lesquels le confort et les équipements à bord revêtent une importance accrue en raison de la durée des trajets.

La rénovation des cabines doit ainsi permettre aux sept Boeing 787-8 concernés de disposer d’un aménagement intérieur aligné sur les standards des appareils plus récents de la flotte de Royal Air Maroc.

La rénovation des cabines sera accompagnée par l’activation des services internet Starlink à bord des appareils concernés. «Tout cela coïncidera avec l’activation des services internet Starlink», a précisé la directrice du pôle exploitation aérienne de Royal Air Maroc. À noter que Royal Air Maroc compte au total 13 Dreamliner, soit sept Boeing 787-8 et six Boeing 787-9.