RER de Casablanca: GIDNA décroche les marchés de construction des neuf gares pour près de 471 millions de DH

Le roi Mohammed VI lors du lancement, mercredi 24 septembre 2025, de projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca, d’une valeur de 20 milliards de dirhams.

GIDNA poursuit son expansion dans les grands projets d’infrastructure. L’entreprise marocaine a été retenue par l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour réaliser les travaux de construction des neuf futures gares du RER de Casablanca, répartis en deux lots.

Le premier marché, d’une valeur de 214,52 millions de dirhams hors taxes, porte sur quatre gares: Mohammedia Facultés, Zenata Industrielle, Sidi Bernoussi et Aïn Sebaâ. Le second, attribué pour 256,2 millions de dirhams hors taxes, concerne cinq autres stations: Hay Mohammedi, Mers Sultan, Casa Oasis, Sidi Maârouf et Nouaceur Nouvelle Ville.

Au total, les deux contrats représentent ainsi 470,72 millions de dirhams hors taxes.

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L’ONCF avait lancé la consultation en deux lots pour la construction de ces neuf ouvrages, dont la conception architecturale a été confiée au cabinet Orange Atelier.

La compétition était relativement limitée. Pour le premier lot, deux entreprises avaient présenté des offres, Urbagec et GIDNA. Pour le second, seule GIDNA a finalement déposé une offre complète, Urbagec n’ayant pas remis d’offre technique et financière.

Après examen des dossiers administratifs, techniques et financiers, l’ONCF a retenu GIDNA au titre de l’offre conforme présentant le meilleur classement financier.

Les montants finalement attribués sont par ailleurs supérieurs aux estimations initiales communiquées dans le cadre de l’appel d’offres. Le premier lot avait été évalué à environ 180 millions de dirhams, contre 220 millions de dirhams pour le second, soit une enveloppe prévisionnelle cumulée de 400 millions de dirhams.

Neuf gares au cœur du futur réseau métropolitain

Ces marchés constituent l’un des premiers maillons visibles du futur RER casablancais. Les neuf gares doivent assurer la desserte de proximité au sein d’un vaste programme ferroviaire destiné à renforcer la mobilité dans la métropole.

Le projet s’inscrit dans le programme de développement de la zone métropolitaine de Casablanca, lancé par le roi Mohammed VI le 24 septembre 2025, pour une enveloppe globale estimée à près de 20 milliards de dirhams. Le financement repose à hauteur de 70% sur l’ONCF et de 30% sur la région Casablanca-Settat.

L’ambition dépasse la seule création du RER. Le programme comprend notamment trois grandes gares, une dizaine de nouvelles stations dédiées aux trains de proximité, l’adaptation de cinq gares existantes, environ 260 kilomètres de nouvelles voies, une cinquantaine d’ouvrages d’art, ainsi que deux technicentres à Zenata et Nouaceur et cinq ateliers de maintenance.

Le RER proprement dit doit être organisé autour de trois lignes totalisant près de 92 kilomètres et desservant 18 stations. Il doit relier notamment Mohammedia, Zenata, Aïn Sebaâ, Sidi Bernoussi, le centre de Casablanca, Sidi Maârouf, Bouskoura, Nouaceur et l’aéroport Mohammed-V. Un prolongement vers le futur grand stade Hassan-II de Benslimane est également projeté.

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La réalisation des neuf gares sera organisée station par station. Chaque gare constitue un sous-lot disposant de son propre délai partiel de 18 mois, assorti d’une réception partielle.

Cette organisation doit permettre d’échelonner les travaux tout au long du chantier, dont la durée globale contractuelle est fixée à 22 mois.

Pour GIDNA, l’opération représente ainsi une nouvelle référence dans le portefeuille de projets d’une entreprise qui cherche à renforcer sa présence dans les grands chantiers d’infrastructure et de construction au Maroc.

Fondée en 2006 par Zaid Lahbabi, GIDNA, acronyme de Global Infrastructure Development North Africa, est spécialisée dans les travaux de construction tous corps d’état, le gros œuvre et le génie civil. L’entreprise intervient notamment dans l’industrie, la logistique, l’éducation, la santé, l’hôtellerie, le résidentiel et les infrastructures sportives.

Son capital a connu une évolution importante en 2025 avec l’entrée de H&S Invest Holding, dirigée par Moncef Belkhayat. Initialement annoncée à 25%, la participation de la holding a finalement été portée à 33%, après l’approbation de l’opération par le Conseil de la concurrence. H&S est ainsi devenu un actionnaire de référence de GIDNA, aux côtés de son fondateur. Zaid Lahbabi a conservé la direction stratégique et opérationnelle de l’entreprise.

Cette alliance s’accompagne d’une ambition de changement d’échelle. H&S Invest Holding avait indiqué vouloir contribuer au renforcement de l’organisation financière de GIDNA, avec pour objectif de doubler la taille de l’entreprise sur cinq ans et de préparer, à terme, une éventuelle introduction en Bourse.