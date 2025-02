Acquisition de 110 trains RER: signature d’un accord de prêt entre le Maroc et la Corée

Une cérémonie de signature s’est tenue à Rabat le 26 février 2025, au cours de laquelle Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, et Yeonjean Yoon, ambassadeur de la République de Corée au Maroc, ont co-présidé la signature d’un protocole d’accord. Cet accord vise à financer l’achat de matériel roulant pour l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Le protocole de financement prévoit, notamment, la mobilisation d’un financement à des conditions très concessionnelles auprès du Fonds coréen pour le développement de la coopération économique (EDCF) relevant de la Banque d’import-export de Corée (KEXIMBANK), souligne le ministère de l’Économie et des Finances dans un communiqué.

À cette occasion, Nadia Fettah a souligné que la signature du protocole de financement constitue une étape majeure dans la consolidation des relations de coopération économique et financière entre le Maroc et la Corée, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans le cadre d’une vision commune de développement durable et inclusif.

Au cours de la même cérémonie, Mohamed Rabie khlie, directeur général de l’ONCF, et Hee-sung Yoon, PDG de KEXIMBANK, ont procédé à la signature d’un accord de prêt pour le financement de l’acquisition de 110 trains RER auprès de fournisseurs coréens.