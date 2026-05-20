Régionales de l’investissement à Nador: le groupe BCP renforce la dynamique d’investissement dans l’Oriental

La 3e édition des Régionales de l’investissement du groupe BCP a fait escale le 20 mai à Nador.

Le roadshow «Les Régionales de l’investissement», organisé par le groupe BCP, a posé ses valises le mercredi 20 mai 2026 dans la ville de Nador. Cette nouvelle étape traduit le pari constant du groupe bancaire sur la stimulation de l’investissement régional et l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), dans le contexte de la dynamique économique accélérée que connaît la région de l’Oriental.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des acteurs économiques et institutionnels, des investisseurs, des chefs d’entreprise et des porteurs de projets, a été l’occasion de mettre en lumière les rôles croissants que les établissements bancaires sont désormais appelés à jouer dans la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement. Il s’agit, concrètement, de rapprocher les mécanismes de financement et d’accompagnement des investisseurs sur le territoire.

Abdelillah Harriz, président du directoire de Banque Populaire Nador-Al Hoceima, a affirmé, dans une déclaration pour Le360, que l’accueil par la région de la quatrième étape du roadshow des «Régionales de l’investissement» intervient dans une conjoncture charnière.

Il évoque à cet effet les grandes transformations économiques que connaît l’Oriental, notamment le projet du port Nador West Med et l’ensemble du système industriel et logistique qui lui est lié.

Le responsable bancaire a expliqué que ces projets structurants ouvrent de nouvelles perspectives pour l’investissement, l’entrepreneuriat et la création d’emplois. Il a souligné que Banque Populaire Nador-Al Hoceima renouvelle son engagement à accompagner les investisseurs et les chefs d’entreprise, en mettant à leur disposition des solutions de financement adaptées, en mobilisant son expertise et sa proximité territoriale pour soutenir les projets créateurs de valeur, et en contribuant au développement économique régional.

Il a ajouté que Banque Populaire Nador-Al Hoceima, en tant qu’institution financière régionale de référence, parie sur l’accompagnement de la nouvelle dynamique économique que connaît la région et sur la réponse aux besoins des acteurs locaux, notamment dans un contexte de multiplication des opportunités d’investissement liées aux grandes infrastructures.

Des offres de financement et d’accompagnement

De son côté, El Khattab Benzina, directeur général adjoint en charge du «Pôle opérations» chez Tamwilcom, a insisté sur l’importance de ces rencontres régionales pour rapprocher les offres de financement et d’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets. C’est particulièrement vrai pour la ville de Nador qui connaît, selon ses propres termes, «une dynamique importante en matière de développement».

Il a indiqué que la prochaine mise en service du port Nador West Med donnera une impulsion puissante à l’économie locale et contribuera à renforcer le tissu industriel et d’investissement de la zone.

El Khattab Benzina a précisé que Tamwilcom participe aux côtés de la Banque Populaire en déployant ses mécanismes de garantie et de cofinancement, dans le but d’encourager davantage d’investissements, notamment au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises.

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Le groupe BCP parie, à travers cette troisième édition des «Régionales de l’investissement», sur le renforcement de l’intégration économique des très petites entreprises. Pour cela, il élargit le champ d’accès aux mécanismes de soutien et de financement, et propose un accompagnement technique et non financier qui suit les différentes phases de réalisation des projets.

Le groupe s’appuie dans cette démarche sur sa longue expérience en matière de financement des entreprises, ainsi que sur le savoir-faire de la structure «Création d’Entreprises», qui a accumulé plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de l’accompagnement non financier, sans oublier la poursuite du déploiement des centres Al Moukawil Chaabi dans les différentes régions.

33 milliards de dirhams d’intentions d’investissement

À noter que les deux éditions précédentes du roadshow ont permis de recenser plus de 1.700 projets d’investissement, pour un montant avoisinant les 33 milliards de dirhams d’intentions d’investissement, et environ 21 milliards de dirhams de besoins de financement. Ce chiffre reflète, selon les organisateurs, l’intérêt croissant des entreprises pour les programmes d’accompagnement et de soutien.

Concrètement, la tournée «Régionales de l’investissement» repose sur l’organisation de séminaires, d’ateliers pratiques, de rencontres bilatérales et de sessions de diagnostic individuelles, dans le but de faciliter l’accès aux programmes de soutien public, de renforcer la structuration financière des projets et de connecter les entreprises aux partenaires institutionnels et financiers.

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Cette édition a également été marquée par la conclusion de partenariats structurants. Il s’agit notamment d’une convention signée entre le groupe BCP et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), qui vise à soutenir les entreprises dans le domaine de l’exportation et de l’ouverture internationale. De même, un mémorandum d’entente a été conclu avec Maroc PME, destiné à faciliter l’accès des entreprises aux programmes d’assistance technique et financière.

À travers cette initiative, Banque Populaire affirme sa volonté de faire de l’investissement productif un levier de croissance et d’intégration économique, à travers une approche qui repose sur la proximité territoriale, l’accompagnement sur le terrain et la simplification des procédures de financement. L’objectif est de permettre aux entreprises de bénéficier de la dynamique d’investissement que connaissent les différentes régions du Royaume, dont la région de l’Oriental.