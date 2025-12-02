Le groupe BCP unifie son activité boursière avec la fusion d’ICF Al Wassit et Upline Securities

En unifiant les deux entités, le groupe BCP entend proposer une plateforme unique, combinant la puissance digitale d’ICF Al Wassit et l’expertise opérationnelle d’Upline Securities. L’objectif est de mettre à disposition une offre complète, performante et multicanale, répondant aux meilleurs standards du marché, souligne le groupe dans un communiqué.

Cette convergence permettra d’améliorer sensiblement l’expérience client grâce à une complémentarité accrue entre canaux physiques et digitaux. Les investisseurs bénéficieront d’un accès simplifié à l’ensemble des produits et services boursiers, d’outils de suivi et de passage d’ordres plus performants, ainsi que d’une capacité d’exécution renforcée.

Portée par la solidité et la vision stratégique du Groupe BCP, cette fusion s’inscrit dans une dynamique continue de modernisation des services financiers. Elle garantit fiabilité, fluidité et excellence opérationnelle, tout en assurant le maintien des engagements en matière de sécurité, de confidentialité et de qualité de service.

Le groupe précise que la transition se déroulera sans impact pour les clients, avec une continuité totale des opérations en cours. Les équipes d’Upline Securities et d’ICF Al Wassit sont pleinement mobilisées pour accompagner les investisseurs tout au long de cette étape d’intégration.