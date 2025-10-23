Le groupe BCP obtient la certification ISO 37001 version 2025 et renforce son dispositif de prévention de la corruption

Cette reconnaissance s’inscrit dans une dynamique portée par les plus hautes instances du groupe, qui ont fait de la prévention de la corruption une priorité stratégique, souligne la banque dans un communiqué. L’implication déterminée des organes d’administration et de direction traduit une volonté claire d’instaurer un environnement de contrôle rigoureux, fondé sur une gouvernance structurée, inclusive et responsable.

Le dispositif mis en place repose sur plusieurs piliers essentiels. Il comprend une politique de lutte contre la corruption approuvée par le Conseil d’administration et partagée avec l’ensemble des parties prenantes, ainsi qu’une cartographie des risques validée par le même Conseil. Le groupe a également instauré un dispositif d’alerte éthique interne et externe, garantissant la confidentialité absolue et la protection des lanceurs d’alerte.

Un mécanisme de gestion des conflits d’intérêts vient compléter ce système, soutenu par des actions de formation et de sensibilisation adaptées à chaque public. Le tout s’accompagne d’un programme de communication structuré et d’un dispositif de contrôle et de surveillance assurant un suivi continu de l’efficacité du système.

L’obtention de cette certification prestigieuse illustre l’implication constante des équipes du groupe BCP et leur adhésion profonde à des principes de gouvernance exemplaire, ajoute la même source. Elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue que la Banque s’attache à consolider chaque jour, en parfaite cohérence avec sa vision d’une finance éthique, durable et responsable.