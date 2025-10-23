Economie

Le groupe BCP obtient la certification ISO 37001 version 2025 et renforce son dispositif de prévention de la corruption

Siège du Groupe BCP à Casablanca

Siège du Groupe BCP à Casablanca. DR

Le groupe BCP vient d’obtenir la certification ISO 37001 version 2025, délivrée par le cabinet Certi-Trust, à l’issue d’un audit approfondi mené du 21 au 25 juillet 2025. Cette distinction consacre la conformité de son Système de Management Anti-Corruption (SMAC) aux standards internationaux et témoigne de son engagement résolu en faveur de la transparence et de l’éthique.

Par La Rédaction
Le 23/10/2025 à 12h07

Cette reconnaissance s’inscrit dans une dynamique portée par les plus hautes instances du groupe, qui ont fait de la prévention de la corruption une priorité stratégique, souligne la banque dans un communiqué. L’implication déterminée des organes d’administration et de direction traduit une volonté claire d’instaurer un environnement de contrôle rigoureux, fondé sur une gouvernance structurée, inclusive et responsable.

Le dispositif mis en place repose sur plusieurs piliers essentiels. Il comprend une politique de lutte contre la corruption approuvée par le Conseil d’administration et partagée avec l’ensemble des parties prenantes, ainsi qu’une cartographie des risques validée par le même Conseil. Le groupe a également instauré un dispositif d’alerte éthique interne et externe, garantissant la confidentialité absolue et la protection des lanceurs d’alerte.

Lire aussi : Ayam Immo Marrakech: au cœur du concept 360° de l’immobilier de luxe by la Banque Centrale Populaire

Un mécanisme de gestion des conflits d’intérêts vient compléter ce système, soutenu par des actions de formation et de sensibilisation adaptées à chaque public. Le tout s’accompagne d’un programme de communication structuré et d’un dispositif de contrôle et de surveillance assurant un suivi continu de l’efficacité du système.

L’obtention de cette certification prestigieuse illustre l’implication constante des équipes du groupe BCP et leur adhésion profonde à des principes de gouvernance exemplaire, ajoute la même source. Elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue que la Banque s’attache à consolider chaque jour, en parfaite cohérence avec sa vision d’une finance éthique, durable et responsable.

Par La Rédaction
Le 23/10/2025 à 12h07
#Banque#BCP#Maroc#Certification#Corruption

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

BCP: hausse du PNB de 8,4% à fin juin 2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement multicanal: M2T, filiale du groupe BCP, lance son offre «Chaabi payment»

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

BCP: nomination de trois directeurs généraux

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Droits de douane: l’ADII et la BCP lancent un système de paiement instantané pour les non-résidents

Articles les plus lus

1
Panique à Alger: «l’intégration au Maroc» devient, soudain, une option pour le Polisario
2
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
3
Najib Akesbi, ou la nostalgie d’un Maroc qu’on ne reconnaît plus
4
«La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique soutient le plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc et agira en conséquence
5
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
6
Deux morts dans l’effondrement d’une maison à Derb Rmad à Casablanca: les riverains témoignent
7
Dix ans après la visite royale, la Faculté de médecine de Laâyoune révolutionne l’enseignement supérieur au Sahara
8
Sur instructions du Roi, accueil triomphal mercredi à Rabat pour les Champions du monde U20
Revues de presse

Voir plus