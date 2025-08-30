Economie

BCP: hausse du PNB de 8,4% à fin juin 2025

Le siège de la BCP à Casablanca.. DR

Le Produit net bancaire du groupe Banque Centrale Populaire s’est élevé à 13,9 milliards de dirhams au terme des six premiers mois de 2025, en progression de 8,4% par rapport à fin juin 2024.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/08/2025 à 13h25

La Banque Centrale Populaire (BCP) a vu son Produit net bancaire (PNB) atteindre 13,9 milliards de dirhams (MMDH) à la fin du premier semestre de 2025. Cela représente une augmentation de 8,4% par rapport à la même période l’année précédente.

Les ressources du groupe se sont appréciées de 5,5% sur une année glissante, atteignant 394 MMDH, indique BCP dans un communiqué.

Sur la même période, l’encours brut des crédits consolidés à la clientèle a augmenté de 2,2% à 319 MMDH, porté essentiellement par l’amélioration de la distribution des crédits à l’équipement.

#BCP#Banque#Maroc







