Ayam Immo Marrakech: au cœur du concept 360° de l’immobilier de luxe by la Banque Centrale Populaire

C’est dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale qu’a été lancée, vendredi matin à Marrakech, la deuxième édition d’Ayam Immo, le salon immobilier haut de gamme initié par la Banque Populaire. Véritable concept 360°, ce rendez-vous réunit sur un même espace l’ensemble des acteurs de la filière: promoteurs, architectes, notaires, assureurs, agences immobilières et enseignes d’ameublement. Le tout pour offrir aux visiteurs une expérience intégrée, allant de la découverte du bien à l’obtention d’un accord de principe sur son financement.

La journée d’ouverture a été marquée par la traditionnelle cérémonie de coupure du ruban, suivie d’un mot d’Abdelillah El Ouardi, président du directoire de la Banque Populaire Marrakech-Béni Mellal. Celui-ci a souligné l’importance de l’événement pour la région, rappelant que près de 1.500 visiteurs étaient attendus sur les trois jours. «Marrakech connaît actuellement un bel essor immobilier et ce salon vient accompagner ce potentiel. C’est aussi une opportunité pour nos partenaires de booster leurs ventes et pour la banque d’appuyer les crédits acquéreurs», a-t-il déclaré, insistant sur le rôle moteur de la ville dans la dynamique immobilière nationale.

Son intervention a été suivie par celle d’Idriss Bensmail, directeur général de la banque de détail du Groupe BCP, qui a mis en avant la vocation nationale de l’initiative. «Ayam Immo est conçu comme un one-stop-shop de l’immobilier. Nous avons réuni seize promoteurs, trois agences, un notaire, un architecte et l’ensemble de notre back-office pour fluidifier les transactions. Après Marrakech, nous continuerons à déployer ce concept dans d’autres régions», a-t-il affirmé, insistant sur l’engagement du groupe au service de la filière.

Dès la fin des discours, les invités ont pu parcourir les différents espaces aménagés pour ce salon inédit. Les visiteurs étaient accueillis dans un espace promoteur rassemblant les principaux acteurs de la promotion immobilière, mais aussi un corner pro, un stand dédié au notariat, un espace financement opéré par la Banque Populaire, une zone consacrée aux assurances, ainsi qu’une enseigne d’ameublement permettant aux futurs acquéreurs de se projeter dans l’aménagement de leur futur bien. Le salon proposait par ailleurs plusieurs offres exclusives, allant de conditions préférentielles sur les taux de crédit à une réduction de 50% sur les frais d’enregistrement, en passant par des remises sur l’assurance décès emprunteur, sur les prix des biens immobiliers et sur les honoraires d’architecte.

Au cœur du programme, une conférence animée par Malik Joundy, directeur du financement de la promotion immobilière au sein du groupe, a permis d’apporter un éclairage concret sur les mécanismes de financement bancaire. Le conférencier a détaillé les critères retenus pour sélectionner un projet immobilier, parmi lesquels l’expérience du promoteur, la cohérence de l’investissement, la qualité des intervenants mobilisés ou encore l’alignement des intérêts financiers entre la banque et ses partenaires. Il a également rappelé les modalités de structuration du financement, reposant sur une société dédiée par projet, des quotités de financement allant jusqu’à 70%, une durée moyenne fixée à trois ans et des garanties renforcées comprenant hypothèques et cautions.

Au-delà des aspects techniques, Malik Joundy a insisté sur l’accompagnement global offert par la Banque Populaire, qui mobilise à Marrakech ses centres d’affaires, ses équipes spécialisées dans le crédit habitat et l’assurance, mais aussi ses dispositifs juridiques et fiscaux pour sécuriser l’ensemble de la chaîne de valeur. «Nos équipes travaillent main dans la main avec les promoteurs et les acquéreurs dans une logique de partenariat de long terme», a-t-il souligné.

En organisant ce salon, la Banque Populaire réaffirme son rôle de catalyseur d’un secteur en pleine mutation. Marrakech, où l’offre de projets connaît une croissance significative, constitue un terrain d’expérimentation idéal pour ce modèle intégrant tous les maillons de la chaîne immobilière. Mais la cité ocre n’est qu’une première étape: Ayam Immo fera prochainement escale à Rabat, Casablanca et Tanger, confirmant l’ambition nationale du groupe de rapprocher l’offre immobilière de ses clients dans les grandes régions du Royaume.