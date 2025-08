Paiements transfrontaliers: Chaabi International Bank Offshore primée à l’international

Chaabi International Bank Offshore (CIBO), banque offshore du groupe Banque centrale populaire (BCP), a été distinguée par Citi Bank, qui lui a décerné le Straight Through Processing (STP) Excellence Award 2024.

Cette prestigieuse récompense vient saluer la performance remarquable de CIB Offshore en matière de traitement automatisé des paiements, avec des taux atteignant 100% pour les paiements de trésorerie et 99,8% pour les paiements commerciaux, indique la Banque populaire dans un communiqué.

Elle illustre également, ajoute-t-elle, la rigueur opérationnelle et le haut niveau de qualité des processus mis en œuvre par cette filiale dans la gestion des opérations internationales.

«À travers cette distinction, CIB Offshore réaffirme sa volonté de garantir à ses clients et partenaires un service fluide et sécurisé, aligné sur les standards internationaux les plus exigeants, en plaçant l’excellence opérationnelle, l’innovation digitale et la qualité de service au cœur de sa stratégie», souligne-t-elle.