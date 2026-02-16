Entreprise

Le Groupe BCP lance à Rabat sa troisième caravane régionale de «l’Investissement»

Naziha Belkeziz, PDG du Groupe BCP.

Le Groupe BCP déploie son expertise régionale au profit des TPME. Lancée ce lundi à Rabat, la 3ème édition de la tournée de l’Investissement ambitionne de simplifier l’accès aux dispositifs d’appui pour les porteurs de projets. De la capitale à Dakhla, immersion dans un dispositif de proximité qui vise à accélérer la concrétisation des projets à fort potentiel de croissance.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/02/2026 à 19h59

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a donné, ce lundi dans la capitale, le coup d’envoi de la troisième édition de ses «Régionales de l’Investissement». Ce cycle de rencontres, devenu un rendez-vous stratégique, se consacre désormais à l’accompagnement global, à la structuration technique et au déploiement des solutions de financement pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.

Cette nouvelle mouture s’aligne rigoureusement sur les orientations de la nouvelle Charte de l’Investissement et participe activement à l’impulsion de l’investissement privé national. La singularité de cette édition réside dans l’intégration renforcée des Très Petites Entreprises (TPE) au centre du dispositif. En étendant cette initiative à ce segment névralgique du tissu économique, le Groupe BCP réaffirme sa volonté de démocratiser l’accès aux leviers de soutien et d’accompagner l’acte d’investir à toutes les échelles.

Pour ce faire, l’institution s’appuie sur son expertise historique et son maillage de proximité, notamment via le déploiement des centres «Al Moukawil Chaabi», véritables hubs dédiés au conseil et à l’ingénierie financière pour les micro-entrepreneurs.

Le succès des deux précédentes éditions atteste de la pertinence de la démarche: plus de 1.700 projets ont été identifiés, totalisant près de 33 milliards de dirhams d’intentions d’investissement pour des besoins de financement estimés à 21 milliards de dirhams. Fort de ces indicateurs, le Groupe entend transformer les dispositifs publics et les offres bancaires en opportunités concrètes et intelligibles pour chaque porteur de projet.

Lire aussi : BCP: Adil Rzal nommé nouveau directeur général

L’objectif est clair: simplifier l’accès aux mécanismes d’appui, optimiser la structuration financière des dossiers et accélérer la mise en œuvre opérationnelle des investissements sur le terrain. Après cette escale inaugurale à Rabat, la tournée sillonnera huit autres pôles économiques du Royaume: Dakhla, Laâyoune, Agadir, Marrakech, Casablanca, Tanger, Fès et Nador.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/02/2026 à 19h59
#BCP#Investissement#TPE#Régionales de l'Investissement#financement bancaire#nouvelle Charte de l’Investissement#al moukawil chaabi

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le groupe BCP unifie son activité boursière avec la fusion d’ICF Al Wassit et Upline Securities

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le salon Ayam Immo de la Banque Populaire fait escale à Tanger

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Galerie Banque Populaire: l’exposition «Quatre voix, une terre» se poursuit jusqu’au 28 février 2026

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le groupe BCP obtient la certification ISO 37001 version 2025 et renforce son dispositif de prévention de la corruption

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
Le réveil brutal du régime d’Alger
3
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
4
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
5
Barrages: le taux de remplissage dépasse 70%, les retenues se rapprochent de 12 milliards de m³
6
Piraterie
7
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
8
Au nord de Laâyoune, le plus long viaduc routier du Maroc mobilise 600 professionnels et atteint 36% d’avancement
Revues de presse

Voir plus