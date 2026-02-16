Le Groupe BCP lance à Rabat sa troisième caravane régionale de «l’Investissement»

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a donné, ce lundi dans la capitale, le coup d’envoi de la troisième édition de ses «Régionales de l’Investissement». Ce cycle de rencontres, devenu un rendez-vous stratégique, se consacre désormais à l’accompagnement global, à la structuration technique et au déploiement des solutions de financement pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.

Cette nouvelle mouture s’aligne rigoureusement sur les orientations de la nouvelle Charte de l’Investissement et participe activement à l’impulsion de l’investissement privé national. La singularité de cette édition réside dans l’intégration renforcée des Très Petites Entreprises (TPE) au centre du dispositif. En étendant cette initiative à ce segment névralgique du tissu économique, le Groupe BCP réaffirme sa volonté de démocratiser l’accès aux leviers de soutien et d’accompagner l’acte d’investir à toutes les échelles.

Pour ce faire, l’institution s’appuie sur son expertise historique et son maillage de proximité, notamment via le déploiement des centres «Al Moukawil Chaabi», véritables hubs dédiés au conseil et à l’ingénierie financière pour les micro-entrepreneurs.

Le succès des deux précédentes éditions atteste de la pertinence de la démarche: plus de 1.700 projets ont été identifiés, totalisant près de 33 milliards de dirhams d’intentions d’investissement pour des besoins de financement estimés à 21 milliards de dirhams. Fort de ces indicateurs, le Groupe entend transformer les dispositifs publics et les offres bancaires en opportunités concrètes et intelligibles pour chaque porteur de projet.

L’objectif est clair: simplifier l’accès aux mécanismes d’appui, optimiser la structuration financière des dossiers et accélérer la mise en œuvre opérationnelle des investissements sur le terrain. Après cette escale inaugurale à Rabat, la tournée sillonnera huit autres pôles économiques du Royaume: Dakhla, Laâyoune, Agadir, Marrakech, Casablanca, Tanger, Fès et Nador.