Galerie Banque Populaire: l’exposition «Quatre voix, une terre» se poursuit jusqu’au 28 février 2026

La Galerie Banque Populaire accueille, du 30 octobre 2025 au 28 février 2026, l’exposition «Quatre voix, une terre», véritable célébration de l’art contemporain africain. Quatre artistes y portent la diversité du continent: Hiba Baddou et Abdelmalik Berhiss pour le Maroc, Amadou Camara Gueye pour le Sénégal et Djo Ilanga pour la République démocratique du Congo.

Cette exposition incarne la diversité, la profondeur et la vitalité d’une scène artistique africaine en pleine affirmation sur la scène internationale. Leurs trajectoires sont différentes, leurs esthétiques singulières, mais tous portent une même appartenance au continent africain et une volonté commune d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde.

Lire aussi : Galerie Banque populaire de Rabat: Aziz Azrhai et Larbi Cherkaoui parlent de leurs «Symphonies du silence», une expo de peinture

Hiba Baddou explore les tensions du monde contemporain dans un style à la fois naïf et intuitif, porté par la musique et nourri de son vécu personnel. Abdelmalik Berhiss, artiste autodidacte originaire d’Essaouira, convie, lui, à un voyage intérieur au sein d’un univers résolument onirique. À son tour, Amadou Camara Gueye peint avec une grande sincérité la vie quotidienne de Dakar et de ses habitants, tandis que Djo Ilanga, originaire de la République démocratique du Congo, signe des portraits habités par la mémoire et l’imaginaire africains.

Lire aussi : Les artistes Noha El Khattabi et Saïd Qodaid exposent «Le corps dans tous ses états… d’âme» à la Galerie Banque populaire

«Ces quatre artistes incarnent la pluralité et la force de l’art africain contemporain. Leurs œuvres révèlent un continent qui s’invente sans cesse, où la mémoire et la créativité s’inscrivent dans le présent tout en s’ouvrant largement au monde», déclare Adil Rzal, président du Directoire de la Banque Populaire Rabat-Kénitra.

À travers cette exposition, le Groupe BCP réaffirme son engagement en faveur de la création artistique africaine contemporaine, en offrant un espace d’expression, de rencontre et de découverte aux talents confirmés comme aux artistes émergents.