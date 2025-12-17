BCP: Adil Rzal nommé nouveau directeur général

Adil Rzal occupait jusqu’ici le poste de président du directoire de la Banque populaire de Rabat-Kenitra.

Âgé de 50 ans, il justifie d’un parcours de plus de 17 ans au sein du groupe avec une expertise diversifiée, allant du capital investissement, à l’exploitation bancaire en passant par le leasing.

Rzal est titulaire du diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Paris.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer son dispositif de gouvernance et de gestion des risques dans un contexte de transformation accélérée du secteur bancaire et d’exigences réglementaires croissantes.