Le salon Ayam Immo de la Banque Populaire fait escale à Tanger

Le Salon “Ayam Immo”, initié par le groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a fait escale vendredi à Tanger, poursuivant sa tournée nationale destinée à rapprocher l’offre immobilière des citoyens. Pendant deux jours, l’événement a rassemblé l’ensemble des acteurs du secteur pour offrir un parcours d’accompagnement complet.

Le dispositif propose aux visiteurs un accès direct à tout un écosystème d’experts (promoteurs, agences immobilières, architectes, notaires, enseignes d’ameublement, spécialistes du financement et de l’assurance) afin de faciliter la recherche, l’évaluation et la concrétisation de leurs projets, qu’ils soient résidentiels ou professionnels.

Organisé pour répondre aux besoins diversifiés du marché, “Ayam Immo” met en avant une approche intégrée permettant d’accompagner les futurs acquéreurs depuis la sélection du bien jusqu’à la finalisation de leur projet. À Tanger, cette édition rassemble une offre variée de programmes immobiliers couvrant aussi bien l’habitat que les surfaces destinées aux activités professionnelles, afin de toucher un public large et hétérogène.

S’exprimant à l’ouverture de cette étape, le président du directoire de la Banque Populaire de Tanger-Tétouan, Mohamed Affane, a souligné l’importance de cet événement pour la région. Il a indiqué que le Salon ambitionne de soutenir la dynamique locale en réunissant, en un même lieu, les professionnels du secteur et les visiteurs à la recherche de solutions de logement adaptées. Selon lui, l’objectif est de proposer un espace d’échanges où chacun peut comparer les offres, s’informer et prendre des décisions éclairées dans des conditions optimales.

Il a également rappelé que la Banque Populaire met à disposition de ses clients des avantages spécifiques, ainsi que des offres dédiées aux promoteurs immobiliers, afin de contribuer à la fluidité et à la réussite des projets. «A travers ces deux journées, nous aspirons à accompagner l’ensemble des acteurs de ce secteur essentiel pour la région, en veillant à leur offrir un cadre propice pour avancer, échanger et concrétiser leurs projets», a-t-il précisé.

Après Marrakech, Casablanca et Rabat, l’escale de Tanger poursuit ainsi la dynamique du Salon, qui s’attache à couvrir progressivement les principales régions du Royaume.

L’édition 2025 introduit par ailleurs plusieurs nouveautés, en phase avec la stratégie du groupe BCP. Parmi elles figurent l’intégration de l’immobilier d’entreprises pour la première fois, la création d’un espace dédié aux professions libérales, ainsi que l’organisation d’une conférence thématique animée par des experts, portant sur l’évolution du marché immobilier et ses principales tendances.