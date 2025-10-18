Economie

Ayam Immo: le salon de la Banque Populaire fait escale à Rabat

A l'ouverture d'Ayam Immo de la Banque Populaire à Rabat.(Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 18/10/2025 à 12h56

VidéoAprès Casablanca et Marrakech, Rabat a accueilli, le 17 octobre 2025, un salon régional destiné à accompagner et faciliter l’acquisition de biens immobiliers par les futurs acheteurs.

Créé par la Banque Populaire, le concept Ayam Immo vise à exploiter le potentiel de l’immobilier haut de gamme dans les régions. Il offre aux futurs acquéreurs un accompagnement personnalisé en les connectant à un écosystème complet de professionnels: promoteurs, notaires, architectes, agences immobilières, enseignes d’ameublement, et experts en financement et assurance.

Adil Rzal, président du directoire de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra, a souligné que cette rencontre à Rabat est la «troisième étape réussie d’Ayam Immo 2025 après Marrakech et Casablanca». Il a ajouté qu’elle témoigne de «l’engagement du groupe à accompagner ses clients dans la finalisation de leurs financements et à renforcer sa proximité avec les différents profils d’acquéreurs».

«Aujourd’hui, nous rassemblons architectes, notaires, promoteurs immobiliers, banques et assurances», a-t-il déclaré. Il a ajouté que la combinaison de «financements attractifs et d’exonérations partielles sur les droits d’enregistrement et sur les frais d’hypothèque» permet d’offrir aux clients «une solution de financement rapide» et de «repartir sur le champ avec un accord de principe sur le financement».

Ces salons, note la Banque Populaire, offrent ainsi à leurs visiteurs une expérience unique, à travers un parcours clé en main allant jusqu’à la concrétisation de leur projet immobilier, résidentiel ou professionnel. Ils leur permettent également de bénéficier d’avantages exclusifs, tels que des taux de crédit préférentiels ou des remises sur les prix des biens immobiliers.

