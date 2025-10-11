Le salon Ayam Immo de la Banque Centrale Populaire poursuit sa tournée et s’installe à Casablanca

À Casablanca, l'équipe de la Banque Centrale Populaire inaugure la deuxième étape de la tournée nationale d'Ayam Immo. (A.Et-Tahiry/Le360)

Organisé par la Banque Centrale Populaire (BCP), le salon réunit l’ensemble de l’écosystème immobilier du Grand Casablanca. Réparti par zones (Californie, Sidi Maarouf, Zenata, Mohammédia, Casa Centre, Bouskoura Ville Verte et Dar Bouazza), l’espace permet aux visiteurs d’explorer les multiples visages du marché immobilier casablancais, entre villas haut de gamme, appartements, lotissements et terrains à usage professionnel.

À cela s’ajoutent des espaces métiers rassemblant notaires, architectes, agences immobilières, compagnies d’assurances, enseignes d’ameublement et conseillers en financement. Une présence qui traduit la volonté de la BCP de proposer une offre globale et intégrée, allant de la recherche du bien jusqu’à son aménagement.

«Ce salon regroupe l’écosystème immobilier du Grand Casablanca avec une offre vraiment complète», a déclaré Yacine Lemcharki, en charge de la Banque de Casablanca. «Nous réunissons des acteurs de premier plan… Cela montre l’engouement pour ce secteur locomotive. Plusieurs promoteurs proposent des offres spéciales: baisse de prix, bons d’achat pour l’équipement, prise en charge de certains frais d’hypothèque ou d’enregistrement», a-t-il ajouté.

Le salon a également marqué la présence du président de l’Ordre des notaires et du président de l’Ordre des architectes, symbolisant la collaboration étroite entre les différents métiers du secteur.

Côté financement, la BCP a déployé un dispositif exceptionnel: une quarantaine de collaborateurs étaient mobilisés sur place pour accorder des pré-accords de principe en moins d’une heure, voire des accords définitifs sous 48 heures pour les dossiers complets.

Après le succès de Marrakech, cette escale casablancaise confirme le succès croissant du salon Ayam Immo, qui se veut à la fois vitrine du marché immobilier marocain et caravane de proximité entre la banque, les professionnels et les futurs acquéreurs.

Prochaine étape: Rabat, où la tournée Ayam Immo poursuivra son itinéraire à la rencontre des porteurs de projets immobiliers du Royaume.