Economie

Le salon Ayam Immo de la Banque Centrale Populaire poursuit sa tournée et s’installe à Casablanca

À Casablanca, l'équipe de la Banque Centrale Populaire inaugure la deuxième étape de la tournée nationale d'Ayam Immo. (A.Et-Tahiry/Le360)

Par Camilia Serraj et Abderrahim Et-Tahiry
Le 11/10/2025 à 08h49

VidéoAprès Marrakech, le salon immobilier du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), Ayam Immo, a posé ses valises à Casablanca. Du 10 au 12 octobre, le prestigieux Four Seasons, face à l’océan Atlantique, servira d’écrin à cette deuxième étape d’une tournée nationale dédiée à l’immobilier et à ses métiers.

Organisé par la Banque Centrale Populaire (BCP), le salon réunit l’ensemble de l’écosystème immobilier du Grand Casablanca. Réparti par zones (Californie, Sidi Maarouf, Zenata, Mohammédia, Casa Centre, Bouskoura Ville Verte et Dar Bouazza), l’espace permet aux visiteurs d’explorer les multiples visages du marché immobilier casablancais, entre villas haut de gamme, appartements, lotissements et terrains à usage professionnel.

À cela s’ajoutent des espaces métiers rassemblant notaires, architectes, agences immobilières, compagnies d’assurances, enseignes d’ameublement et conseillers en financement. Une présence qui traduit la volonté de la BCP de proposer une offre globale et intégrée, allant de la recherche du bien jusqu’à son aménagement.

«Ce salon regroupe l’écosystème immobilier du Grand Casablanca avec une offre vraiment complète», a déclaré Yacine Lemcharki, en charge de la Banque de Casablanca. «Nous réunissons des acteurs de premier plan… Cela montre l’engouement pour ce secteur locomotive. Plusieurs promoteurs proposent des offres spéciales: baisse de prix, bons d’achat pour l’équipement, prise en charge de certains frais d’hypothèque ou d’enregistrement», a-t-il ajouté.

Le salon a également marqué la présence du président de l’Ordre des notaires et du président de l’Ordre des architectes, symbolisant la collaboration étroite entre les différents métiers du secteur.

Lire aussi : Ayam Immo Marrakech: au cœur du concept 360° de l’immobilier de luxe by la Banque Centrale Populaire

Côté financement, la BCP a déployé un dispositif exceptionnel: une quarantaine de collaborateurs étaient mobilisés sur place pour accorder des pré-accords de principe en moins d’une heure, voire des accords définitifs sous 48 heures pour les dossiers complets.

Après le succès de Marrakech, cette escale casablancaise confirme le succès croissant du salon Ayam Immo, qui se veut à la fois vitrine du marché immobilier marocain et caravane de proximité entre la banque, les professionnels et les futurs acquéreurs.

Prochaine étape: Rabat, où la tournée Ayam Immo poursuivra son itinéraire à la rencontre des porteurs de projets immobiliers du Royaume.

Par Camilia Serraj et Abderrahim Et-Tahiry
Le 11/10/2025 à 08h49
#Immobilier#Investissement#Banque Populaire#BCP#Casablanca#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

BCP: hausse du PNB de 8,4% à fin juin 2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Attawfiq Microfinance et l’État unissent leurs forces pour dynamiser l’économie sociale et solidaire

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiements transfrontaliers: Chaabi International Bank Offshore primée à l’international

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Bank of Africa prépare une nouvelle stratégie

Articles les plus lus

1
Ouverture du Parlement: développement local et justice sociale au cœur du discours du Roi
2
Fumer au Maroc: quand la loi part en fumée
3
Un discours d’État et non de circonstance: la vision royale de la justice sociale
4
Accord agricole Maroc-UE: Politique d’abord!
5
Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications
6
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
7
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
8
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
Revues de presse

Voir plus